Емельянов: люди могли поехать на шашлыки, но выбрали футбол. Мы их отблагодарили
Полузащитник «Урала» Роман Емельянов прокомментировал победу в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой». Встреча состоялась в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась со счётом 3:2.
«Эмоции положительные от победы. Говорят же, что как начнёшь, так и продолжишь — от игры к игре будем двигаться и, надеюсь, побеждать и в следующих матчах. Приятно побеждать перед своими трибунами, народу пришло много. Могли бы поехать на шашлыки, но выбрали футбол, мы их за это отблагодарили», — приводит слова «Матч ТВ».
Во 2-м туре чемпионата России «Уфа» 20 июля на своём поле сыграет с «Краснодаром», а «Урал» на следующий день дома встретится с грозненским «Ахматом».
Посмотреть турнирную таблицу Премьер-Лиги можно на «Чемпионате».
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