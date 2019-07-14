Емельянов: люди могли поехать на шашлыки, но выбрали футбол. Мы их отблагодарили

Полузащитник «Урала» Роман Емельянов прокомментировал победу в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой». Встреча состоялась в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась со счётом 3:2.

«Эмоции положительные от победы. Говорят же, что как начнёшь, так и продолжишь — от игры к игре будем двигаться и, надеюсь, побеждать и в следующих матчах. Приятно побеждать перед своими трибунами, народу пришло много. Могли бы поехать на шашлыки, но выбрали футбол, мы их за это отблагодарили», — приводит слова «Матч ТВ».

Во 2-м туре чемпионата России «Уфа» 20 июля на своём поле сыграет с «Краснодаром», а «Урал» на следующий день дома встретится с грозненским «Ахматом».

Посмотреть турнирную таблицу Премьер-Лиги можно на «Чемпионате».