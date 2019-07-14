Павар: я голоден до побед, хочу выигрывать титулы в составе «Баварии»

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар прокомментировал свой переход в мюнхенский клуб. Французский футболист присоединился к своей новой команде 1 июля и подписал с клубом контракт на пять лет.

«Я голоден до побед, хочу выигрывать титулы. Планируют выиграть всё вместе с «Баварией». Ставлю перед собой только большие цели. Поэтому я и перешел сюда. «Бавария» — самый подходящий клуб для меня», — приводит слова Павара пресс-служба «Баварии».

Ранее сообщалось, что заполучить Павара хотела «Барселона», однако сине-гранатовые отказались от трансфера, поскольку «Штутгарт» потребовал за игрока более € 35 млн.

Павар выступал за «Штутгарт» с 2016 года. Ранее игрок защищал цвета «Лилля». Минувшим летом защитник в составе национальной команды Франции стал триумфатором чемпионата мира, который прошёл в России.