Павар: я голоден до побед, хочу выигрывать титулы в составе «Баварии»

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар прокомментировал свой переход в мюнхенский клуб. Французский футболист присоединился к своей новой команде 1 июля и подписал с клубом контракт на пять лет.
«Я голоден до побед, хочу выигрывать титулы. Планируют выиграть всё вместе с «Баварией». Ставлю перед собой только большие цели. Поэтому я и перешел сюда. «Бавария» — самый подходящий клуб для меня», — приводит слова Павара пресс-служба «Баварии».
Ранее сообщалось, что заполучить Павара хотела «Барселона», однако сине-гранатовые отказались от трансфера, поскольку «Штутгарт» потребовал за игрока более € 35 млн.
Павар выступал за «Штутгарт» с 2016 года. Ранее игрок защищал цвета «Лилля». Минувшим летом защитник в составе национальной команды Франции стал триумфатором чемпионата мира, который прошёл в России.
- 14 июля 2019
-
04:00
-
03:20
-
03:00
-
02:43
-
02:25
-
02:05
-
01:41
-
01:00
-
00:51
-
00:47
-
00:26
-
00:20
-
00:12
-
00:08
-
00:05
- 13 июля 2019
-
23:54
-
23:39
-
23:23
-
23:07
-
23:04
-
22:52
-
22:52
-
22:41
-
22:28
-
22:25
-
22:15
-
22:13
-
22:11
-
22:05
-
21:58
-
21:56
-
21:56
-
21:53
-
21:52
-
21:49