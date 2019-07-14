Даудов: задача «Ахмата» — занять место в зоне Лиги Европы

Президент грозненского «Ахмата» Магомед Даудов посетил тренировку команды накануне матча 1-го тура РПЛ с «Краснодаром» и рассказал о пожеланиях к коллективу в новом сезоне.



«Дорогие друзья! Наступил новый футбольный сезон Российской Премьер-Лиги. Наш «Ахмат» первую игру чемпионата проведёт 14 июля с «Краснодаром», бронзовым призёром прошлогоднего сезона. В субботу команда провела предыгровую тренировку. Посетив занятие, поблагодарил тренерский штаб и футболистов за проделанную работу в межсезонье, поздравил с началом нового футбольного сезона, вручил именные футболки новичкам.

Озвучил коллективу задачу на сезон-2019/20. Задача — по итогам футбольного календарного года занять место в зоне Лиги Европы. Благодаря самому главному болельщику, моему дорогому брату, главе ЧР, герою России Рамзану Ахматовичу Кадырову, для команды созданы отличные условия для тренировочного процесса и восстановления. У нас одна из лучших в стране спортивных инфраструктур. В команде подобраны хорошие футболисты, имеющие большой опыт выступления на международном уровне, в том числе за национальные сборные.

Уверен, обозначенные цели ещё больше мотивируют игроков. Всем вместе сообща — футболистам, тренерскому штабу, клубу и болельщикам — необходимо приложить усилия для достижения результата. Я пожелал тренерскому штабу и футболистам удачи в новом сезоне, побед, и без травм. «Ахмат» — сила!» — написал Даудов в своём «инстаграме».