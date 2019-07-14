Неймар: возвращаюсь во Францию, чтобы быть с парнями

Форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар в ближайшее время присоединится к французской команде для подготовки к новому сезону.

«Возвращаюсь во Францию, чтобы быть с парнями, тренироваться с командой. Я на сто процентов сосредоточен на следующем сезоне», – приводит Globo Esporte слова Неймара.

Ранее сообщалось, что Неймар вернётся в «ПСЖ», чтобы провести встречу со спортивным директором Леонардо по поводу возможного перехода в «Барселону».

Напомним, что Неймар не прибыл на старт предсезонной подготовки «ПСЖ», объяснив это участием в благотворительном мероприятии.

Неймар перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Барселоны» за € 222 млн, став самым дорогим футболистом в истории. Контракт 27-летнего форварда с действующими чемпионами французской Лиги 1 рассчитан до 30 июня 2022 года.



В минувшем сезоне бразилец на клубном уровне забил 23 гола и отдал 13 результативных передач в 28 встречах.

Неймар 15 июля присоединится к «ПСЖ» и проведёт встречу с Леонардо