Неймар: возвращаюсь во Францию, чтобы быть с парнями

Форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар в ближайшее время присоединится к французской команде для подготовки к новому сезону.
«Возвращаюсь во Францию, чтобы быть с парнями, тренироваться с командой. Я на сто процентов сосредоточен на следующем сезоне», – приводит Globo Esporte слова Неймара.
Ранее сообщалось, что Неймар вернётся в «ПСЖ», чтобы провести встречу со спортивным директором Леонардо по поводу возможного перехода в «Барселону».
Напомним, что Неймар не прибыл на старт предсезонной подготовки «ПСЖ», объяснив это участием в благотворительном мероприятии.
Неймар перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Барселоны» за € 222 млн, став самым дорогим футболистом в истории. Контракт 27-летнего форварда с действующими чемпионами французской Лиги 1 рассчитан до 30 июня 2022 года.
В минувшем сезоне бразилец на клубном уровне забил 23 гола и отдал 13 результативных передач в 28 встречах.
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