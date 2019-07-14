Тарасову сняли гипс в римской клинике

Экс-хавбек московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов снял гипс в римской клинике «Вилла Стюарт», куда он приехал для прохождения курса физиотерапии после операции, прошедшей три недели назад.
Фото можно посмотреть на странице «Вилла Стюарт» в социальной сети «Инстаграм».
Напомним, Тарасов получил травму в последнем туре чемпионата России-2018/19.
Полузащитник обратился к президенту «Локомотива» с просьбой оплатить лечение, однако руководство «железнодорожников» отказало, мотивируя тем, что игрок уже не находится в клубе.
32-летний Тарасов является воспитанником «Спартака». За «Локомотив» хавбек выступал с 2010 года, провёл за клуб 188 матчей во всех турнирах, в которых стал автором 12 забитых мячей и отдал 10 результативных передач. В составе клуба Тарасов стал чемпионом России, а также трижды выиграл национальный Кубок. В прошедшем сезоне на его счету 15 матчей. Ранее он играл за «Томь». За сборную России сыграл восемь матчей и забил один гол.
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