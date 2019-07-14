Япония победила Бразилию в финале Универсиады, Россия упустила бронзу

Сборная Японии крупно обыграла национальную команду Бразилии со счётом 4:1 в финале футбольного турнира Универсиады-2019, проходящей в Неаполе.
Японский игрок Аясе Уэда оформил хет-трик. На 56-й минуте встречи в составе бразильцев был удалён Рамон Резенде.
В матче за третье место сборная России в упорном противостоянии уступила команде Италии в серии послематчевых пенальти и упустила бронзовые медали.
Основное время встречи завершилось с ничейным счётом 2:2. По ходу матча российские футболисты проигрывали два мяча. Забили Дзонта (13-я минута) и Галеандро (34-я минута). Однако во втором тайме наша команда сумела переломить ситуацию. Сначала отлился Никита Саламатов (67-я минута, пенальти), а потом Максим Погорелов (90+3-я). В серии 11-метровых ударов удачливее оказались итальянцы — 3:4.
Ранее сборная КНДР переиграла Японию в финале женского турнира.
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