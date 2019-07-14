«Сочи»: отсутствие рекламы на форме? Она просто невидимыми чернилами написана
Пресс-служба футбольного клуба «Сочи» ответила на вопрос об отсутствии рекламы на игровой форме команды.
«Она просто невидимыми чернилами написана была», — говорится в сообщении «Сочи».
Вчера, 13 июля, «Сочи» провёл матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Встреча состоялась в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу красно-белых.
Во 2-м туре чемпионата России «Сочи» сыграет с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Матч состоится в Сочи на стадионе «Фишт» 21 июля и начнётся в 21:30 мск.
Напомним, в минувшем сезоне «Сочи» выступал в Футбольной национальной лиге. Команда финишировала на втором месте в турнирной таблице, набрав 69 очков в 38 встречах (19 побед, 12 ничьих, 7 поражений).
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В матче «Спартак» — «Сочи» было два спорных эпизода в пользу хозяев.
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