«Сочи»: отсутствие рекламы на форме? Она просто невидимыми чернилами написана

Пресс-служба футбольного клуба «Сочи» ответила на вопрос об отсутствии рекламы на игровой форме команды.

«Она просто невидимыми чернилами написана была», — говорится в сообщении «Сочи».

Вчера, 13 июля, «Сочи» провёл матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Встреча состоялась в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу красно-белых.

Во 2-м туре чемпионата России «Сочи» сыграет с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Матч состоится в Сочи на стадионе «Фишт» 21 июля и начнётся в 21:30 мск.

Напомним, в минувшем сезоне «Сочи» выступал в Футбольной национальной лиге. Команда финишировала на втором месте в турнирной таблице, набрав 69 очков в 38 встречах (19 побед, 12 ничьих, 7 поражений).