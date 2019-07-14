Лондонский «Арсенал» не хочет платить € 80 млн за нападающего «Лилля» Пепе

Лондонский «Арсенал», заявлявший о желании подписать правого вингера французского «Лилля» Николя Пепе, может отказаться от покупки ивуарийца. Причиной стала слишком высокая цена игрока — € 80 млн.
По словам журналиста BBC Давид Орнштейна, лондонцы не стали отправлять запрос о трансфере на предложенных условиях, поэтому в летнее трансферное окно переход футболиста в «Арсенал» не будет осуществлён.
Ранее сообщалось, что на Пепе претендуют также «Пари Сен-Жермен», «Ливерпуль», мюнхенская «Бавария», «Манчестер Юнайтед», миланский «Интер» и каталонская «Барселона».
В сезоне-2018/19 Пепе провёл 38 матчей в чемпионате Франции, в которых отметился 22 забитыми мячами и 14 результативными передачами. В гонке бомбардиров Лиги 1 Николя занял второе место, на 11 голов отстав от форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
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