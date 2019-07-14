Тульский «Арсенал» близок к подписанию хавбека «Ланса»

Тульский «Арсенал» планирует усилить линию полузащиты на старте нового сезона. Команду может пополнить хавбек французского «Ланса» Эль-Хаджи Ба. Об этом сообщает Russian Football News в «Твиттере».
В минувшем сезоне франзузский полузащитник провёл 31 матч за свой клуб, отметившись одним забитым мячом. 26-летний хавбек успел поменять несколько команд за свою карьеру. До приезда в «Ланс» он выступал за «Сошо», «Бастию», «Чарльтон» и «Сандерленд».
«Арсенал» уже успел провести несколько переходов в текущее летнее трансферное окно. Клуб пополнили хавбеки сборной Замбии Ламек Банда, Кингс Кангва и румынский форвард Александру Тудорие. Кроме того, в команду вернулся сербский полузащитник Горан Чаушич, перебравшийся из «Црвены Звезды». Ранее он уже выступал за «Арсенал», с 2017 по 2018 год.
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