Болельщики «Атлетико» испортили табличку Гризманна после его ухода в «Барселону»

Фанаты мадридского «Атлетико» наглядно продемонстрировали своё отношение к переходу форварда Антуана Гризманна в каталонскую «Барселону». Досталось памятной табличке француза на стадионе команды из Мадрида.



Игроки получают такую табличку за сто матчей, проведённых в составе «Атлетико». Гризманн, проведший за «матрасников» в общей сложности 257 встреч, также был удостоен этой чести. Однако поклонники «Атлетико» решили использовать эту табличку, чтобы выразить недовольство по поводу ухода игрока. Фанаты испачкали её, а имя футболиста заклеили стикерами с эмблемой клуба.

Фото таблички можно посмотреть в «твиттере» Diario SPORT.

Ранее с подобным сталкивался голкипер Тибо Куртуа. Фанаты тоже испортили табличку бельгийского вратаря, когда тот перешёл в мадридский «Реал».



«Барселона» выкупила Гризманна у «Атлетико» за € 120 млн. Форвард заключил с каталонцами пятилетний контракт. Сумма отступных в соглашении француза с «Барселоной» составляет € 800 млн.