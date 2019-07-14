«ПСЖ» поможет изнасилованному фанату-школьнику, пытавшемуся покончить с собой

12-летний французский болельщик «Пари Сен-Жермен» по имени Луи подвергся жестоким издевательствам в своей школе. В течение года ему довелось пережить оскорбления, избиения, сексуальные посягательства и даже изнасилование. Школьник попытался покончить с собой и теперь находится под наблюдением в больнице, сообщает Le Parisien.
Узнав историю Луи, один из лидеров организации Urgence Homophobie Гийом Мелани предложил «ПСЖ» организовать для мальчика встречу с игроками команды, чтобы придать подростку уверенности. Спустя некоторое время Гийом сообщил, что клуб связался с семьёй Луи.
Мама Луи сообщила, что сын является большим поклонником «ПСЖ» с ранних лет. По её словам, она, её муж и дочь тоже болеют за действующих чемпионов Лиги 1.
«ПСЖ» — это его жизнь. В детстве у него была соска и одежда с эмблемой «ПСЖ». Кавани — мой кумир», — сказала мама мальчика.
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