«ПСЖ» поможет изнасилованному фанату-школьнику, пытавшемуся покончить с собой

12-летний французский болельщик «Пари Сен-Жермен» по имени Луи подвергся жестоким издевательствам в своей школе. В течение года ему довелось пережить оскорбления, избиения, сексуальные посягательства и даже изнасилование. Школьник попытался покончить с собой и теперь находится под наблюдением в больнице, сообщает Le Parisien.

Узнав историю Луи, один из лидеров организации Urgence Homophobie Гийом Мелани предложил «ПСЖ» организовать для мальчика встречу с игроками команды, чтобы придать подростку уверенности. Спустя некоторое время Гийом сообщил, что клуб связался с семьёй Луи.

Мама Луи сообщила, что сын является большим поклонником «ПСЖ» с ранних лет. По её словам, она, её муж и дочь тоже болеют за действующих чемпионов Лиги 1.

«ПСЖ» — это его жизнь. В детстве у него была соска и одежда с эмблемой «ПСЖ». Кавани — мой кумир», — сказала мама мальчика.