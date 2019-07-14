«Лацио» готов продать Х. Корреа «Милану» не менее чем за € 40 млн

«Милан» заинтересован в нападающем «Лацио» Хоакине Корреа. Римский клуб готов расстаться с 24-летним аргентинцем и хочет выручить с трансфера не менее € 40 млн. Руководство «Милана» считает эту сумму завышенной, сообщает Tuttosport.

Корреа перешёл в «Лацио» из «Севильи» летом 2018 года за € 15,3 млн плюс € 3 млн в качестве бонусов. В сезоне-2018/19 форвард забил 9 голов и отдал 7 результативных передач в 44 матчах во всех турнирах.

Контракт Хоакина с «Лацио» рассчитан до 30 июня 2023 года.

В минувшей кампании «Милан» занял пятое место в турнирной таблице итальянской Серии А. В 38 матчах красно-чёрные одержали 19 побед, 11 раз сыграли вничью и потерпели 8 поражений.

Напомним, из-за нарушения правил финансового фэйр-плей «Милан» был исключён из еврокубков на сезон-2019/20.