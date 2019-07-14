«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» вступили в борьбу за Чалова

Российский форвард Фёдор Чалов попал в сферу интересов сразу нескольких английских топ-клубов. В борьбу за 21-летнего форварда вступили «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Об этом пишет Mirror.
По информации издания, интерес к форварду, которого британцы оценивают в £ 20 млн (€ 22 млн), проявляют также «Арсенал», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм Хотспур». Ранее сообщалось, что за Чаловым активно следят французский «Монако», итальянский «Лацио» и испанская «Валенсия».
Форвард является воспитанником ЦСКА. За первую команду «армейского» клуба он выступает с 2017 года. В минувшем сезоне на клубном уровне форвард принял участие в 37 играх. На счету футболиста 17 забитых мячей и 7 результативных передач. С 15 голами в активе он стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги. Контракт игрока с ЦСКА рассчитан до лета 2022 года.
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