На матче «Крылья Советов» — ЦСКА ожидается около 30 тысяч болельщиков

Матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги между самарскими «Крыльями советов» и московским ЦСКА посетят около 30 тысяч человек. Такие данные приводит пресс-служба самарцев на официальном сайте клуба.



Встреча состоится сегодня, 14 июля, на стадионе «Самара Арена», вместимость которого составляет 45 тысяч человек. Матч начнётся в 16:30 мск.



В 1-м туре Российской Премьер-Лиги уже состоялись четыре встречи. Тульский «Арсенал и московское «Динамо» не сумели выявить победителя — 1:1. Екатеринбургский «Урал» и «Уфа» забили пять мячей на двоих, победу со счётом 3:2 праздновали хозяева. «Спартак» и «Ростов» также сумели победить в домашних встречах: красно-белые на последних минутах вырвали победу у «Сочи» — 1:0, а ростовчане обыграли «Оренбург» — 2:1.