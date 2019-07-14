Британский журналист обвинил футболистку сборной США в неуважении к юному фанату

Игрок женской сборной США Меган Рапино дала автограф юному фанату, который подошёл к ней с мячом на церемонии вручения наград ESPYS. При этом 34-летняя футболистка даже не посмотрела на мальчика.
Видео доступно на странице ABC в «Твиттере».
Поведение Рапино на своей странице в «Твиттере» отметил известный британский журналист и телеведущий Пирс Морган.
«Вот это да. Она даже не посмотрела на него. Это так высокомерно», — написал Морган.
Сообщение журналиста поддержало более 100 тыс. пользователей социальной сети. Позже он написал: «Похоже, многие со мной согласны насчёт невыносимой госпожи Рапино».
Этим летом Меган помогла сборной США завоевать золотые медали чемпионата мира во Франции. Футболистка заняла первое место в гонке бомбардиров турнира, забив 6 голов.
- 14 июля 2019
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