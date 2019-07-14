Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Крылья Советов» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Спартак»: игроки «Сочи» явно тянули время. Гол Жиго — кара футбольного бога

«Спартак»: игроки «Сочи» явно тянули время. Гол Жиго — кара футбольного бога
Футбол / РПЛ 0

Московский «Спартак» обвинил «Сочи» в том, что гости тянули время в концовке матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги, завершившегося победой москвичей со счётом 1:0.

«В конце матча гости начали откровенно тянуть время, и футбольный бог покарал их за это. Жиго, переквалифицировавшийся по указанию Кононова в центрфорварда, перебинтованной головой послал победный мяч в ворота!» — говорится в послематчевом отчёте на официальном сайте красно-белых.

Победный гол защитника «Спартака» Самуэля Жиго вызвал бурные дискуссии после матча. Судья всероссийской категории Игорь Федотов заявил, что француз в том моменте нарушал правила. «Жиго положил руки на голову защитнику и даже закрыл ему глаза. Моё мнение — это нарушение правил. Спартаковец просто обхватил голову соперника и не дал тому выпрыгнуть. То есть я считаю, что гол был забит с нарушением правил», — отметил Федотов.

Судья Федотов: Жиго забил гол с нарушением правил
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент