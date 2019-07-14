«Спартак»: игроки «Сочи» явно тянули время. Гол Жиго — кара футбольного бога

Московский «Спартак» обвинил «Сочи» в том, что гости тянули время в концовке матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги, завершившегося победой москвичей со счётом 1:0.
«В конце матча гости начали откровенно тянуть время, и футбольный бог покарал их за это. Жиго, переквалифицировавшийся по указанию Кононова в центрфорварда, перебинтованной головой послал победный мяч в ворота!» — говорится в послематчевом отчёте на официальном сайте красно-белых.
Победный гол защитника «Спартака» Самуэля Жиго вызвал бурные дискуссии после матча. Судья всероссийской категории Игорь Федотов заявил, что француз в том моменте нарушал правила. «Жиго положил руки на голову защитнику и даже закрыл ему глаза. Моё мнение — это нарушение правил. Спартаковец просто обхватил голову соперника и не дал тому выпрыгнуть. То есть я считаю, что гол был забит с нарушением правил», — отметил Федотов.
- 14 июля 2019
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