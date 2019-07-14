ЦСКА сыграл вничью с «Крыльями Советов» в матче молодёжного первенства

В матче 1-го тура молодёжного первенства России самарские «Крылья Советов» принимали московский ЦСКА. Встреча прошла в Самаре на запасном поле стадиона «Металлург» и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого гола стал нападающий «Крыльев Советов» Егор Голенков, отправивший мяч в ворота соперника на 9-й минуте. В начале второго тайма форвард ЦСКА Илья Востриков сравнял счёт.

В 2-м туре молодёжного первенства России самарская команда дома сыграет с тульским «Арсеналом», а московский клуб на своём поле встретится с «Оренбургом». Оба матча состоятся 19 июля.

Напомним, в минувшем сезоне «армейцы», набрав 71 очко в 30 встречах, стали чемпионами молодёжного первенства страны, «Крылья Советов» (44) финишировали восьмыми.