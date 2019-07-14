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«Крылья Советов» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
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ЦСКА сыграл вничью с «Крыльями Советов» в матче молодёжного первенства

ЦСКА сыграл вничью с «Крыльями Советов» в матче молодёжного первенства
Футбол / РПЛ 0

В матче 1-го тура молодёжного первенства России самарские «Крылья Советов» принимали московский ЦСКА. Встреча прошла в Самаре на запасном поле стадиона «Металлург» и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого гола стал нападающий «Крыльев Советов» Егор Голенков, отправивший мяч в ворота соперника на 9-й минуте. В начале второго тайма форвард ЦСКА Илья Востриков сравнял счёт.

В 2-м туре молодёжного первенства России самарская команда дома сыграет с тульским «Арсеналом», а московский клуб на своём поле встретится с «Оренбургом». Оба матча состоятся 19 июля.

Напомним, в минувшем сезоне «армейцы», набрав 71 очко в 30 встречах, стали чемпионами молодёжного первенства страны, «Крылья Советов» (44) финишировали восьмыми.

Россия - Молодёжное первенство. 1-й тур
14 июля 2019, воскресенье. 10:00 МСК
Крылья Советов-мол.
Самара
1 : 1
ЦСКА-мол.
Москва
1:0 – Голенков – 9, 1:1 – Востриков – 48
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