Южные красавицы и перф против ФК «Чайка» в Ростове. Фото победы над «Оренбургом»

13 июля в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» принимал «Оренбург». Встреча состоялась в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
Автором первого мяча стал нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов, отличившийся на 11-й минуте после передачи полузащитника Алексея Ионова. Перед свистком на перерыв Ионов увеличил преимущество команды Валерия Карпина. На 49-й минуте форвард «Оренбурга» Джордже Деспотович сократил разницу в счёте, голевой пас отдал защитник Андрей Малых.
В 2-м туре чемпионата России «Ростов» на своём поле сыграет с московским «Спартаком», а «Оренбург» в гостях встретится со столичным ЦСКА. Оба матча состоятся 20 июля.
Напомним, в минувшем сезоне «Оренбург» финишировал седьмым в Премьер-Лиге, «Ростов» — девятым.
Лучшие кадры с матча «Ростов» — «Оренбург» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Артёма Гусева.
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