Бистрович — о матче с «Крыльями»: в Премьер-Лиге нет лёгких соперников

Полузащитник московского ЦСКА Кристиян Бистрович поделился ожиданиями от первого матча команды в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2019/20. Сегодня, 14 июля, «армейцы» на выезде встретятся с самарскими «Крыльями Советов».

«Впереди первая игра нового сезона, и мы постараемся хорошо стартовать в чемпионате. Готовы к игре. В РПЛ нет лёгких соперников, надо выкладываться на максимум в каждом матче, чтобы победить», — приводит слова Бистровича пресс-служба ЦСКА на странице клуба в «Твиттере».

В минувшем сезоне «армейцы», набрав 51 очко в 30 встречах, заняли четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, команда из Самары (28) финишировала 13-й.

Посмотреть календарь матчей Премьер-Лиги можно на «Чемпионате».