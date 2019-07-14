Бистрович — о матче с «Крыльями»: в Премьер-Лиге нет лёгких соперников
Полузащитник московского ЦСКА Кристиян Бистрович поделился ожиданиями от первого матча команды в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2019/20. Сегодня, 14 июля, «армейцы» на выезде встретятся с самарскими «Крыльями Советов».
«Впереди первая игра нового сезона, и мы постараемся хорошо стартовать в чемпионате. Готовы к игре. В РПЛ нет лёгких соперников, надо выкладываться на максимум в каждом матче, чтобы победить», — приводит слова Бистровича пресс-служба ЦСКА на странице клуба в «Твиттере».
В минувшем сезоне «армейцы», набрав 51 очко в 30 встречах, заняли четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, команда из Самары (28) финишировала 13-й.
Посмотреть календарь матчей Премьер-Лиги можно на «Чемпионате».
На матче «Крылья Советов» — ЦСКА ожидается около 30 тысяч болельщиков
- 14 июля 2019
-
13:03
-
12:50
-
12:47
-
12:20
-
12:17
-
12:17
-
11:55
-
11:54
-
11:42
-
11:37
-
11:16
-
11:09
-
10:46
-
10:37
-
10:15
-
10:14
-
09:56
-
09:54
-
09:37
-
09:19
-
09:16
-
08:52
-
08:26
-
07:45
-
06:56
-
05:54
-
05:36
-
04:50
-
04:30
-
04:15
-
04:00
-
03:20
-
03:00
-
02:43
-
02:25
Партнерский контент