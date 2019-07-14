Икарди был в ярости из-за решения «Интера» и сказал, что не покинет клуб
Вчера, 13 июля, «Интер» сообщил, что нападающий Мауро Икарди пообщался с руководством клуба, после чего по обоюдному согласию сторон покинул расположение команды и отправился в Милан, где будет тренироваться индивидуально. 26-летний аргентинец также пропустит азиатское турне клуба.
Газета La Repubblica утверждает, что «Интер» вынудил Икарди вернуться в Милан. Форвард пришёл в ярость, получив соответствующее сообщение. По информации издания, аргентинец сказал: «Я останусь в «Интере» на два года, буду получать зарплату и никуда не уйду».
«Интер» хочет продать Мауро в это летнее трансферное окно, но пока не может договориться о сделке. Контракт игрока с миланским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года.
Конте запретил Икарди и Найнгголану присутствовать на занятиях по тактике
- 14 июля 2019
-
13:03
-
12:50
-
12:47
-
12:20
-
12:17
-
12:17
-
11:55
-
11:54
-
11:42
-
11:37
-
11:16
-
11:09
-
10:46
-
10:37
-
10:15
-
10:14
-
09:56
-
09:54
-
09:37
-
09:19
-
09:16
-
08:52
-
08:26
-
07:45
-
06:56
-
05:54
-
05:36
-
04:50
-
04:30
-
04:15
-
04:00
-
03:20
-
03:00
-
02:43
-
02:25
Партнерский контент