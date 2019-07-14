Икарди был в ярости из-за решения «Интера» и сказал, что не покинет клуб

Вчера, 13 июля, «Интер» сообщил, что нападающий Мауро Икарди пообщался с руководством клуба, после чего по обоюдному согласию сторон покинул расположение команды и отправился в Милан, где будет тренироваться индивидуально. 26-летний аргентинец также пропустит азиатское турне клуба.

Газета La Repubblica утверждает, что «Интер» вынудил Икарди вернуться в Милан. Форвард пришёл в ярость, получив соответствующее сообщение. По информации издания, аргентинец сказал: «Я останусь в «Интере» на два года, буду получать зарплату и никуда не уйду».

«Интер» хочет продать Мауро в это летнее трансферное окно, но пока не может договориться о сделке. Контракт игрока с миланским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года.