Матч «Зенит» — «Тамбов» посетят около 45 тыс. болельщиков

На матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Тамбовом» ожидается до 45 тыс. человек, говорится на официальном сайте клуба из Санкт-Петербурга.



Гостей приедут поддержать до 130 болельщиков. Встреча состоится сегодня, 14 июля, на стадионе «Газпром Арена» вместимость которого составляет 67 800 человек. Матч начнётся в 19:00 мск. «Зенит» сыграет в лазурной форме, «Тамбов» — в красной.



В 1-м туре Российской Премьер-Лиги уже состоялись четыре встречи. Тульский «Арсенал и московское «Динамо» не сумели выявить победителя — 1:1. Екатеринбургский «Урал» и «Уфа» забили пять мячей на двоих, победу со счётом 3:2 праздновали хозяева. «Спартак» и «Ростов» также сумели победить в домашних встречах: красно-белые на последних минутах вырвали победу у «Сочи» — 1:0, а ростовчане обыграли «Оренбург» — 2:1.