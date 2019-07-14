«Крылья Советов» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча 1-го тура РПЛ начнётся в 16:30

Сегодня, 14 июля, на стадионе «Самара Арена» в Самаре состоится матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Крылья Советов» — ЦСКА. Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. В роли его ассистентов выступят Егор Болховитин и Андрей Веретешкин. Резервный рефери — Станислав Васильев.

В минувшем сезоне «армейцы», набрав 51 очко в 30 встречах, заняли четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, команда из Самары (28) финишировала 13-й.

С полным расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате». Статистика игроков первенства доступна здесь.