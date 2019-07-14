Карпин раскритиковал новый регламент молодёжного первенства

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин выразил недовольство новым регламентом, не позволяющим игрокам из первой команды выступать за молодёжную.



«Молодёжное первенство? Уровень падает, когда начинают играть более молодые футболисты, это нормально. Но не стоит забывать, что помимо молодёжи есть и ребята из первой команды, кто не проходит в состав или нуждается в планомерном наборе формы после травмы в период восстановления. По новому регламенту они теперь не могут играть за «молодёжку». Если сыграют, то дорога обратно в основу будет закрыта.



Лично для меня это за гранью понимания. Зачем тогда нужно это первенство? Ну создайте тогда отдельный чемпионат, где они будут играть между собой без сквозной заявки с основой. Какие плюсы для первой команды? Неужели кто-то думает, что в свои 17 лет эти ребята будут играть за первую команду?» — приводит слова Карпина официальный сайт «Ростова».