«Бавария» представила выездную форму на сезон-2019/20

Мюнхенская «Бавария» представила гостевой комплект игровой формы на сезон-2019/20.
«Новый дизайн был вдохновлён текущими модными трендами и органично выглядит на футбольном поле. Adidas отдаёт дань традициям, использовав при дизайне формы серый и белый цвета. Светло-серый оттенок на футболке был создан с использованием геометрической графики», — говорится в сообщении мюнхенского клуба.
Фото можно посмотреть на странице «Баварии» в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице «Баварии» в «Инстаграме».
«Бавария» — действующий чемпион немецкой Бундеслиги и обладатель Кубка Германии. В минувшем сезоне команда из Мюнхена на два очка опередила дортмундскую «Боруссию» в турнирной таблице чемпионата страны, а в финале Кубка со счётом 3:0 разгромила «РБ Лейпциг».
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