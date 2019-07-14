«Бавария» представила выездную форму на сезон-2019/20

Мюнхенская «Бавария» представила гостевой комплект игровой формы на сезон-2019/20.

«Новый дизайн был вдохновлён текущими модными трендами и органично выглядит на футбольном поле. Adidas отдаёт дань традициям, использовав при дизайне формы серый и белый цвета. Светло-серый оттенок на футболке был создан с использованием геометрической графики», — говорится в сообщении мюнхенского клуба.

Фото можно посмотреть на странице «Баварии» в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице «Баварии» в «Инстаграме».

«Бавария» — действующий чемпион немецкой Бундеслиги и обладатель Кубка Германии. В минувшем сезоне команда из Мюнхена на два очка опередила дортмундскую «Боруссию» в турнирной таблице чемпионата страны, а в финале Кубка со счётом 3:0 разгромила «РБ Лейпциг».