Шевченко: Мальдини поможет «Милану» вернуться на былые вершины

Экс-форвард «Милана» Андрей Шевченко, в настоящий момент возглавляющий сборную Украины, поделился мыслями о смене руководства «россонери». Он позитивно воспринял приход Звонимира Бобана на должность руководителя футбольного отдела. Шевченко также надеется, что Паоло Мальдини, с 2018 года занимающий пост технического директора, сумеет привести «Милан» к победам.
«Менталитет клуба нисколько не изменился. Мальдини и Бобан являются гарантией этого. Они обязательно преуспеют в работе. Паоло растёт как менеджер. Ожиданий много, но я верю, что Паоло и Звоне вернут «Милан» на те вершины, на которых он был раньше.
Марко Джампаоло на посту тренера? Видно, что у него много идей. Джампаоло — тренер, который может добиться отличных результатов. Он производит хорошее впечатление. Думаю, это был правильный выбор», — приводит слова Шевченко La Gazzetta dello Sport.
- 14 июля 2019
-
14:30
-
14:24
-
14:21
-
14:03
-
13:52
-
13:46
-
13:30
-
13:27
-
13:22
-
13:03
-
12:50
-
12:47
-
12:20
-
12:17
-
12:17
-
11:55
-
11:54
-
11:42
-
11:37
-
11:16
-
11:09
-
10:46
-
10:37
-
10:15
-
10:14
-
09:56
-
09:54
-
09:37
-
09:19
-
09:16
-
08:52
-
08:26
-
07:45
-
06:56
-
05:54