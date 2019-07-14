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Шевченко: Мальдини поможет «Милану» вернуться на былые вершины

Шевченко: Мальдини поможет «Милану» вернуться на былые вершины
Футбол / Италия 0

Экс-форвард «Милана» Андрей Шевченко, в настоящий момент возглавляющий сборную Украины, поделился мыслями о смене руководства «россонери». Он позитивно воспринял приход Звонимира Бобана на должность руководителя футбольного отдела. Шевченко также надеется, что Паоло Мальдини, с 2018 года занимающий пост технического директора, сумеет привести «Милан» к победам.

«Менталитет клуба нисколько не изменился. Мальдини и Бобан являются гарантией этого. Они обязательно преуспеют в работе. Паоло растёт как менеджер. Ожиданий много, но я верю, что Паоло и Звоне вернут «Милан» на те вершины, на которых он был раньше.

Марко Джампаоло на посту тренера? Видно, что у него много идей. Джампаоло — тренер, который может добиться отличных результатов. Он производит хорошее впечатление. Думаю, это был правильный выбор», — приводит слова Шевченко La Gazzetta dello Sport.

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