Моуринью: «Интер» должен стать чемпионом Серии А в этом сезоне
Бывший главный тренер «Интера» Жозе Моуринью считает, что миланский клуб способен финишировать на первом месте в турнирной таблице итальянской Серии А в сезоне-2019/20.
«Нерадзурри должны стать чемпионами Серии А в этом сезоне. Уверен, они смогут это сделать.
Следующий шаг в карьере? Сейчас изучаю немецкий, потому что это единственный язык, которого мне не хватает. Говорю на английском, испанском, португальском, французском и итальянском языках. Тогда, конечно, не буду исключать никаких вариантов, даже из Германии», — приводит слова Моуринью La Gazzetta dello Sport.
Последним местом работы Жозе был «Манчестер Юнайтед». Португальский специалист был уволен в середине декабря 2018 года и до сих пор остаётся без клуба.
Моуринью: я голоден и хочу вернуться в футбол
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