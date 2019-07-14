Моуринью: «Интер» должен стать чемпионом Серии А в этом сезоне

Бывший главный тренер «Интера» Жозе Моуринью считает, что миланский клуб способен финишировать на первом месте в турнирной таблице итальянской Серии А в сезоне-2019/20.

«Нерадзурри должны стать чемпионами Серии А в этом сезоне. Уверен, они смогут это сделать.

Следующий шаг в карьере? Сейчас изучаю немецкий, потому что это единственный язык, которого мне не хватает. Говорю на английском, испанском, португальском, французском и итальянском языках. Тогда, конечно, не буду исключать никаких вариантов, даже из Германии», — приводит слова Моуринью La Gazzetta dello Sport.

Последним местом работы Жозе был «Манчестер Юнайтед». Португальский специалист был уволен в середине декабря 2018 года и до сих пор остаётся без клуба.