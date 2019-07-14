Отступные де Лигта в «Ювентусе» составят € 150 млн

Стали известны подробности переговоров защитника «Аякса» Матейса де Лигта с «Ювентусом». По информации La Gazzetta dello Sport, 19-летний голландец в течение следующих 48 часов приедет в расположение туринского клуба для прохождения медосмотра и последующего подписания контракта.



Сообщается, что «Ювентус» заплатит за де Лигта € 70 млн плюс бонусы. В контракте голландца будут прописаны отступные в размере € 150 млн.



По информации итальянских медиа, де Лигт решил выступать в новой команде под четвёртым номером. Маттейс — воспитанник «Аякса». В завершившемся сезоне де Лигт сыграл 55 матчей на клубном уровне. На его счету семь забитых мячей и четыре результативные передачи. Контракт игрока с «Аяксом» рассчитан до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость защитника на сегодняшний день составляет € 75 млн.

Де Лигт станет самым высокооплачиваемым защитником Серии А