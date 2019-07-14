Бикфалви: мог бы играть в топ-клубе, но мне важно выкладываться за «Урал»

Хавбек екатеринбургского «Урала» Эрик Бикфалви поделился мыслями о возможном переходе в топ-клуб.

«Признателен тем, кто думает, что мне пора играть в топ-клубе РПЛ. Но у меня долгосрочный контракт с «Уралом». Как футболист, предпочитаю не думать о переходах куда-то. Это не моя работа — разговаривать с президентом и искать другие клубы. Конечно, все хотят выступать за команды, которые борются за чемпионство, но сейчас об этом думать не хочу. Думаю, я мог бы играть в топ-клубе, нужно просто доверие от них и уверенность в себе, но мне важно находиться в «Урале», выкладываться на максимум за свою команду. Пусть агенты, президент клуба и другие команды думают, чего они хотят, а моя работа — играть на поле и радоваться за болельщиков.



Стать лучшим бомбардиром РПЛ будет сложно, впереди ведь ещё 29 матчей. Но главное — надо в это верить. Каждому было бы приятно стать лучшим бомбардиров чемпионата, и мне, конечно, тоже. Но это только начало сезона. Нужно шаг за шагом двигаться дальше. Главное для всех нас – быть сконцентрированными. Потом посмотрим, чего добьёмся», — сказал Бикфалви в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.