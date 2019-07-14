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Рами солгал руководству «Марселя» и поехал на шоу «Форт Боярд» вместо тренировки

Рами солгал руководству «Марселя» и поехал на шоу «Форт Боярд» вместо тренировки
Футбол / Франция 0

«Марсель» начал разбирательство в отношении французского защитника Адиля Рами. Причиной стали неожиданно вскрывшиеся подробности его отъезда из стана команды в конце мая, говорится в сообщении Get French Football News.

Через два дня после гостевого матча с «Тулузой» в предпоследнем туре чемпионата Франции Рами пропустил тренировку, отпросившись у президента клуба «по семейным обстоятельствам». Однако позднее выяснилось, что футболист отправился на съёмки шоу «Форт Боярд».

Ни президент, ни тренер «Марселя» не знали о планах игрока. Рами отстранён от тренировок с командой и готовится к сезону индивидуально. Ранее француз попал ещё в одну скандальную историю. Бывшая подруга Рами — актриса и модель Памела Андерсон — обвинила его в домашнем насилии.

Рами отстранён от тренировок после обвинений Памелы Андерсон в домашнем насилии
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