Гендиректор «Интера»: оптимистично настроен относительно трансфера Лукаку

Генеральный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта верит, что клуб сможет заполучить нападающего «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку.

«Оптимистично ли я настроен относительно трансфера Лукаку? Да, конечно. У меня есть много опыта в комплектовании команды на всех этапах», — приводит слова Маротты La Repubblica.

По информации английских СМИ, руководство «Манчестер Юнайтед» дало понять «Интеру», что готово отпустить Лукаку не менее чем за £ 75 млн (примерно € 83,5 млн), которые были выплачены «Эвертону» за форварда два года назад.

В сезоне-2018/19 Ромелу забил 15 мячей и отдал 4 результативные передачи в 45 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Соглашение бельгийца рассчитано до 30 июня 2022 года и включает опцию продления на одну кампанию.