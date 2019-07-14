«Крылья Советов» — ЦСКА: Анюков и Шарлия выйдут на поле с первых минут

Тренерские штабы самарских «Крыльев Советов» и московского ЦСКА определились с составами на матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков, Комбаров, Бурлак, Карпов, Кабутов, Зиньковский, Мияйлович, Антон, Гынсарь, Соболев.
Запасные: Конюхов, Овсянников, Полуяхтов, Чичерин, Зотов, Рохель, Тимофеев, Терехов, Смирнов, Голенков, Радонич.
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Фернандес, Магнуссон, Шарлия, Ахметов, Обляков, Бистрович, Влашич, Сигурдссон, Чалов.
Запасные: Помазун, Кырнац, Чернов, Дивеев, Набабкин, Ефремов, Кучаев, Тикнизян, Марадишвили, Бийол, Нисимура, Н’Диайе.
Матч «Крылья Советов» — ЦСКА состоится сегодня, 14 июля, в Самаре на стадионе «Самара Арена» и начнётся в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- 14 июля 2019
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