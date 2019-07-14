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«Валенсия» оригинально объявила о переходе форварда «Сельты» Гомеса за € 50 млн

«Валенсия» оригинально объявила о переходе форварда «Сельты» Гомеса за € 50 млн
Футбол / Испания 0

Уругвайский нападающий «Сельты» Макси Гомес продолжит карьеру в «Валенсии». Контракт подписан до 2024 года. Отступные составляют € 140 млн, говорится на официальном сайте клуба.

Сумма трансфера не сообщается, однако издание Football Espana заявляет, что 22-летний форвард обошёлся «летучим мышам» в € 50 млн. «Валенсия» оригинально подошла к объявлению перехода уругвайца. В «твиттере» клуба появилось видео, на котором Гомес разгадывает кроссворд. В последнем задании спрашивается о новом игроке «Валенсии», и уругваец вписывает своё имя.

В минувшем сезоне Примеры Гомес провёл за «Сельту» 35 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 5 результативных передач. Уругваец перешёл в клуб из Виго в 2017 году. На родине он выступал за «Дефенсор Спортинг».

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