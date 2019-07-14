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Джанаев подписал двухлетний контракт с «Сочи»

Джанаев подписал двухлетний контракт с «Сочи»
Футбол / РПЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», голкипер Сослан Джанаев продолжит карьеру в «Сочи». 32-летний голкипер подписал контракт с новичком Российской Премьер-Лиги «Сочи» сроком на два года.

Ранее сообщалось, что в начале июля вратарь прибыл на сбор «Сочи». Позже появилась информация, что игрок может присоединиться к ЦСКА и подписать с «армейским» клубом контракт сроком на один год, однако переход футболиста в московский клуб сорвался.

Джанаев является воспитанником ЦСКА. За карьеру голкипер выступал также в составе «КАМАЗа», «Спартака», «Терека», «Алании», «Ростова» и «Рубина». Вторую половину прошлого сезона Сослан провёл в клубе «Медзь», куда перешёл в феврале на правах свободного агента. В составе польской команды россиянин принял участие в 7 матчах и пропустил 13 мячей.

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