Джанаев подписал двухлетний контракт с «Сочи»

Как стало известно «Чемпионату», голкипер Сослан Джанаев продолжит карьеру в «Сочи». 32-летний голкипер подписал контракт с новичком Российской Премьер-Лиги «Сочи» сроком на два года.
Ранее сообщалось, что в начале июля вратарь прибыл на сбор «Сочи». Позже появилась информация, что игрок может присоединиться к ЦСКА и подписать с «армейским» клубом контракт сроком на один год, однако переход футболиста в московский клуб сорвался.
Джанаев является воспитанником ЦСКА. За карьеру голкипер выступал также в составе «КАМАЗа», «Спартака», «Терека», «Алании», «Ростова» и «Рубина». Вторую половину прошлого сезона Сослан провёл в клубе «Медзь», куда перешёл в феврале на правах свободного агента. В составе польской команды россиянин принял участие в 7 матчах и пропустил 13 мячей.
- 14 июля 2019
-
16:04
-
16:02
-
16:00
-
15:32
-
15:13
-
15:09
-
15:06
-
14:58
-
14:55
-
14:48
-
14:48
-
14:30
-
14:24
-
14:21
-
14:03
-
13:52
-
13:46
-
13:30
-
13:27
-
13:22
-
13:03
-
12:50
-
12:47
-
12:20
-
12:17
-
12:17
-
11:55
-
11:54
-
11:42
-
11:37
-
11:16
-
11:09
-
10:46
-
10:37
-
10:15