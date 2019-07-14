«Зенит» — «Тамбов»: видеотрансляция матча 1-го тура РПЛ начнётся в 19:00
Сегодня, 14 июля, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге состоится матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Зенит» — «Тамбов». Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Зенит» — «Тамбов» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым из Москвы. В роли его ассистентов выступят Дмитрий Мосякин и Андрей Болотенков. Резервный рефери — Василий Казарцев.
С полным расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».
«Крупной победе «Зенита» может помешать только отпускной настрой». Прогнозы РПЛ
Прогнозы на 1-й тур РПЛ давать всегда сложно. Но мы попробуем.
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