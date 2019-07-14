«Зенит» — «Тамбов»: видеотрансляция матча 1-го тура РПЛ начнётся в 19:00

Сегодня, 14 июля, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге состоится матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Зенит» — «Тамбов». Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Зенит» — «Тамбов» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым из Москвы. В роли его ассистентов выступят Дмитрий Мосякин и Андрей Болотенков. Резервный рефери — Василий Казарцев.

С полным расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».