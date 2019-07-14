«Зенит» — «Тамбов»: онлайн-трансляция матча 1-го тура РПЛ начнётся в 19:00

Сегодня, 14 июля, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге состоится матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Зенит» — «Тамбов». Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым из Москвы. В роли его ассистентов выступят Дмитрий Мосякин и Андрей Болотенков. Резервный рефери — Василий Казарцев.

В минувшем сезоне «Зенит», набрав 64 очка в 30 матчах, стал чемпионом Премьер-Лиги, «Тамбов», записав в актив 73 очка в 38 встречах, финишировал первым в Футбольной национальной лиге.

С полным расписанием нынешнего сезона РПЛ можно ознакомиться на «Чемпионате». Статистика игроков первенства доступна здесь.