«Зенит» — «Тамбов»: онлайн-трансляция матча 1-го тура РПЛ начнётся в 19:00
Сегодня, 14 июля, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге состоится матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Зенит» — «Тамбов». Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым из Москвы. В роли его ассистентов выступят Дмитрий Мосякин и Андрей Болотенков. Резервный рефери — Василий Казарцев.
В минувшем сезоне «Зенит», набрав 64 очка в 30 матчах, стал чемпионом Премьер-Лиги, «Тамбов», записав в актив 73 очка в 38 встречах, финишировал первым в Футбольной национальной лиге.
С полным расписанием нынешнего сезона РПЛ можно ознакомиться на «Чемпионате». Статистика игроков первенства доступна здесь.
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