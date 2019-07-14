«Манчестер Юнайтед» установил для «Реала» крайний срок по переходу Погба

Мадридский «Реал» продолжает вести переговоры с «Манчестер Юнайтед» о переходе французского полузащитника Поля Погба. Английский клуб рассматривает возможность продажи футболиста, однако требует осуществления перехода в строго установленные сроки.



По информации Mirror, «Манчестер Юнайтед» готов расстаться с Погба до 8 августа. После этой даты «манкунианцы» не продадут француза, поскольку не смогут никого приобрести на его позицию в связи с закрытием трансферного окна в Англии.



Ранее «Манчестер Юнайтед» повысил цену на Погба до € 200 млн после заявления агента французского хавбека Мино Райолы, который сообщил, что манкунианский клуб давно знает о желании футболиста сменить команду. А в недавнем товарищеском матче между «Манчестер Юнайтед» и «Перт Глори» Погба освистали болельщики. Этот матч был первым после заявления, сделанного Райолой.

Болельщики освистали Погба во время товарищеского матча в Австралии