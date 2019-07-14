«Манчестер Юнайтед» установил для «Реала» крайний срок по переходу Погба

Мадридский «Реал» продолжает вести переговоры с «Манчестер Юнайтед» о переходе французского полузащитника Поля Погба. Английский клуб рассматривает возможность продажи футболиста, однако требует осуществления перехода в строго установленные сроки.
По информации Mirror, «Манчестер Юнайтед» готов расстаться с Погба до 8 августа. После этой даты «манкунианцы» не продадут француза, поскольку не смогут никого приобрести на его позицию в связи с закрытием трансферного окна в Англии.
Ранее «Манчестер Юнайтед» повысил цену на Погба до € 200 млн после заявления агента французского хавбека Мино Райолы, который сообщил, что манкунианский клуб давно знает о желании футболиста сменить команду. А в недавнем товарищеском матче между «Манчестер Юнайтед» и «Перт Глори» Погба освистали болельщики. Этот матч был первым после заявления, сделанного Райолой.
- 14 июля 2019
-
16:04
-
16:02
-
16:00
-
15:32
-
15:13
-
15:09
-
15:06
-
14:58
-
14:55
-
14:48
-
14:48
-
14:30
-
14:24
-
14:21
-
14:03
-
13:52
-
13:46
-
13:30
-
13:27
-
13:22
-
13:03
-
12:50
-
12:47
-
12:20
-
12:17
-
12:17
-
11:55
-
11:54
-
11:42
-
11:37
-
11:16
-
11:09
-
10:46
-
10:37
-
10:15