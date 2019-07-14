Источник: Азар выбрал в «Реале» 23-й номер в честь Джордана и Джеймса

Вингер Эден Азар принял решение выступать в мадридском «Реале» под 23-м номером, сообщает Marca.
Ранее под этим номером в составе «сливочных» играл полузащитник Дэвид Бекхэм, но выбор Азара никак не связан со знаменитым англичанином. Утверждается, что 28-летний бельгиец выбрал 23-й номер в честь баскетболистов Майкла Джордана и Леброна Джеймса.
В прошлом сезоне под 23-м номером за «Реал» выступал защитник Серхио Регилон. Этим летом 22-летний испанец был отдан в аренду «Севилье».
В лондонском «Челси» Эден играл под «десяткой», но в мадридском клубе этот номер занят хорватским хавбеком Лукой Модричем.
Ранее сообщалось, что Азар может выбрать седьмой номер, под которым за «сливочных» в разное время выступали Криштиану Роналду, Рауль, Хуанито, Амансио и Раймон Копа. В минувшей кампании футболку с «семёркой» носил форвард Мариано, который всё ещё является игроком «Реала».
- 14 июля 2019
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