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Манчини поддержал Михайловича, заболевшего лейкемией

Манчини поддержал Михайловича, заболевшего лейкемией
Футбол / Италия 0

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини выразил поддержку наставнику «Болоньи» Синише Михайловичу, который сообщил, что болен лейкемией.

«Ты очень сильный, тебя не испугать этим. Кроме того, нам с тобой ещё нужно покататься на падлборде», — написал Манчини в своём «инстаграме», прикрепив коллаж из общих фотографий с Михайловичем.

Манчини и Михайлович ранее вместе работали в «Интере». Манчини был главным тренером миланского клуба, а Михайлович — его ассистентом. Вместе специалисты выиграли три титула чемпионов Италии.

Сборная Италии под руководством Манчини принимает участие в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года. Итальянцы выиграли четыре матчах из четырёх и лидируют в группе J.

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