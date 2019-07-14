Манчини поддержал Михайловича, заболевшего лейкемией

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини выразил поддержку наставнику «Болоньи» Синише Михайловичу, который сообщил, что болен лейкемией.

«Ты очень сильный, тебя не испугать этим. Кроме того, нам с тобой ещё нужно покататься на падлборде», — написал Манчини в своём «инстаграме», прикрепив коллаж из общих фотографий с Михайловичем.

Манчини и Михайлович ранее вместе работали в «Интере». Манчини был главным тренером миланского клуба, а Михайлович — его ассистентом. Вместе специалисты выиграли три титула чемпионов Италии.

Сборная Италии под руководством Манчини принимает участие в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года. Итальянцы выиграли четыре матчах из четырёх и лидируют в группе J.