Кечинов: у «Сочи» были прекрасные моменты, «Спартаку» повезло

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал победу красно-белых в матче 1-го тура чемпионата России с «Сочи» (1:0).



«Вчера мне понравилась игра только одной команды – «Сочи». Гости вчера играли в футбол, по крайней мере старались. У «Спартака» я этого не видел.



Красно-белым сейчас на старте многого не хватает. Нет взаимодействий, физической готовности, которая сейчас должна быть на сто процентов. Именно этого у команды Кононова вчера не было, в отличие от «Сочи». У гостей были прекрасные моменты, поэтому «Спартаку» просто повезло.



Что касается усиления состава, то красно-белым нужен хороший забивной нападающий, которого мы потеряли. Зе Луиш был лидером и в атаке, и в команде в целом. Благодаря ему у «Спартака» была гибкая атака. Красно-белые могли сыграть и низом, и верхом, потому что Зе Луиш очень хорошо играл головой. Ещё нужен игрок, который мог бы отдать последний голевой пас, а также один центральный защитник. Эти позиции нужно укреплять в первую очередь.



Заслуживает ли место в основном составе Ломовицкий? Чтобы играть, ему нужно доказывать на тренировках и в играх, но пока мы этого не видим. Сейчас он недотягивает до уровня основного игрока.



Максименко очень здорово вчера сыграл, выручал команду, поэтому Гилерме нам сейчас точно не нужен. У нас есть ещё Селихов. Если бы не травма, то он сейчас был бы номером один», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Прохоровым.

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