Бебето: Неймару стоит взяться за голову
Бывший игрок сборной Бразилии Бебето считает, что его соотечественнику из «ПСЖ» Неймару следовало бы задуматься о своём поведении.
«Я всем сердцем надеюсь, что Неймар сможет взяться за голову. Неймар не понимает, что он делает. Он должен быть примером. Нам нужно говорить, что Неймар забивает голы и помогает сборной Бразилии. Я его поддерживаю, потому что он отличный игрок, и любая команда в мире нашла бы место в своём составе для него. Я очень его люблю и сильно к нему привязан. Надеюсь, он возьмётся за голову и снова станет счастливым парнем, который делал нас счастливыми своей игрой на поле и за его пределами. Я хочу говорить о голах Неймара, а не о других вещах. Я не хочу говорить о Неймаре в других аспектах», — цитирует Бебето L'Equipe.
В Испании требуют от Неймара заплатить налоги на общую сумму € 35 млн
- 14 июля 2019
-
17:37
-
17:33
-
17:14
-
17:13
-
17:00
-
16:59
-
16:56
-
16:29
-
16:26
-
16:04
-
16:02
-
16:00
-
15:32
-
15:13
-
15:09
-
15:06
-
14:58
-
14:55
-
14:48
-
14:48
-
14:30
-
14:24
-
14:21
-
14:03
-
13:52
-
13:46
-
13:30
-
13:27
-
13:22
-
13:03
-
12:50
-
12:47
-
12:20
-
12:17
-
12:17
Партнерский контент