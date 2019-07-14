Бебето: Неймару стоит взяться за голову

Бывший игрок сборной Бразилии Бебето считает, что его соотечественнику из «ПСЖ» Неймару следовало бы задуматься о своём поведении.

«Я всем сердцем надеюсь, что Неймар сможет взяться за голову. Неймар не понимает, что он делает. Он должен быть примером. Нам нужно говорить, что Неймар забивает голы и помогает сборной Бразилии. Я его поддерживаю, потому что он отличный игрок, и любая команда в мире нашла бы место в своём составе для него. Я очень его люблю и сильно к нему привязан. Надеюсь, он возьмётся за голову и снова станет счастливым парнем, который делал нас счастливыми своей игрой на поле и за его пределами. Я хочу говорить о голах Неймара, а не о других вещах. Я не хочу говорить о Неймаре в других аспектах», — цитирует Бебето L'Equipe.