«Зенит» — «Тамбов»: стали известны стартовые составы

«Зенит» и «Тамбов» объявили стартовые составы на очный матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги.

"Зенит": Лунёв, Сантос, Смольников, Иванович, Ракицкий, Жирков, Оздоев, Ерохин, Дриусси, Азмун, Дзюба.

Запасные: М. Кержаков, Рыбиков, Терентьев, Мевля, Маммана, Нобоа, Сутормин, Мусаев, Мак, Ригони, Барриос, Джорджевич.

"Тамбов": Шелия, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Осипенко, Маркелов, Чуперка, Карасев, Килин, Мамтов, Аппаев.

Запасные: Сугробов, Рыбин, Кулик, Кленкин, Чернышов, Бенито, Усман, Костюков.

Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:00 мск.

Обслужит матч бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым из Москвы. В роли его ассистентов выступят Дмитрий Мосякин и Андрей Болотенков. Резервный рефери — Василий Казарцев.

В минувшем сезоне «Зенит», набрав 64 очка в 30 матчах, стал чемпионом Премьер-Лиги. «Тамбов», записав в актив 73 очка в 38 встречах, финишировал первым в Футбольной национальной лиге.