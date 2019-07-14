«Зенит» — «Тамбов»: стали известны стартовые составы

«Зенит» и «Тамбов» объявили стартовые составы на очный матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги.
"Зенит": Лунёв, Сантос, Смольников, Иванович, Ракицкий, Жирков, Оздоев, Ерохин, Дриусси, Азмун, Дзюба.
Запасные: М. Кержаков, Рыбиков, Терентьев, Мевля, Маммана, Нобоа, Сутормин, Мусаев, Мак, Ригони, Барриос, Джорджевич.
"Тамбов": Шелия, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Осипенко, Маркелов, Чуперка, Карасев, Килин, Мамтов, Аппаев.
Запасные: Сугробов, Рыбин, Кулик, Кленкин, Чернышов, Бенито, Усман, Костюков.
Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:00 мск.
Обслужит матч бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым из Москвы. В роли его ассистентов выступят Дмитрий Мосякин и Андрей Болотенков. Резервный рефери — Василий Казарцев.
В минувшем сезоне «Зенит», набрав 64 очка в 30 матчах, стал чемпионом Премьер-Лиги. «Тамбов», записав в актив 73 очка в 38 встречах, финишировал первым в Футбольной национальной лиге.
- 14 июля 2019
-
19:13
-
19:05
-
18:52
-
18:52
-
18:44
-
18:33
-
18:25
-
18:21
-
18:06
-
18:05
-
17:58
-
17:53
-
17:37
-
17:33
-
17:14
-
17:13
-
17:00
-
16:59
-
16:56
-
16:29
-
16:26
-
16:04
-
16:02
-
16:00
-
15:32
-
15:13
-
15:09
-
15:06
-
14:58
-
14:55
-
14:48
-
14:48
-
14:30
-
14:24
-
14:21