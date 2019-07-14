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М. Лопес: Икарди и его жена бесят меня

М. Лопес: Икарди и его жена бесят меня
Футбол / Италия 0

Нападающий «Васко да Гама» Макси Лопес рассказал, почему он конфликтует со своей бывшей женой Вандой Нарой и её нынешним супругом — нападающим «Интера» Мауро Икарди.

«Есть соглашение, подписанное судьёй, которое не соблюдается. Они не позволяют мне видеть моих детей: я видел их только дважды за последний год. Я всегда пытаюсь установить контакт с Вандой, но всё, что должно оставаться между нами, публикуется в социальных сетях. На долгое время наши разговоры прекратились.

Они не уважают меня. Она всё время говорит о деньгах, даже если у них их нет. Я сказал новому мужу моей бывшей жены, что он поймёт меня, только когда станет отцом. Они бесят меня, когда я вижу, как используют моих детей. Икарди несколько раз вешал трубку, когда я разговаривал со своими детьми", — цитирует Лопеса Football Italia со ссылкой на Podemos Hablar.

У Лопеса и Нары есть трое общих детей, которые сейчас проживают с Вандой и Икарди.

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