Девушка Луиса Адриано ответила на критику фаната «Спартака»
Екатерина Дорожко, девушка бразильского нападающего «Спартака» Луиса Адриано, ответила на критику фаната красно-белых.
Адриано в своём «инстаграме» опубликовал фотографию вместе с Дорожко, на которой они нарядились в русские народные костюмы, подписав её: «Отчего так в России берёзы шумят?»
Это не понравилось одному из болельщиков «Спартака», который позволил себе критический комментарий: «Ты давай голы забивай. Берёзы ему шумят. Либо вали из команды. Как связался со своей бабой, так совсем играть перестал».
Дорожко в ответ написала фанату в комментариях: «Спокойствие, только спокойствие! Сезон только начался».
В матче 1-го тура чемпионата России с «Сочи» (1:0) 32-летний Адриано провёл на поле 79 минут и получил жёлтую карточку.
Луис Адриано: пора забывать о личных амбициях и думать о «Спартаке»
- 14 июля 2019
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