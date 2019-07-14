Девушка Луиса Адриано ответила на критику фаната «Спартака»

Екатерина Дорожко, девушка бразильского нападающего «Спартака» Луиса Адриано, ответила на критику фаната красно-белых.

Адриано в своём «инстаграме» опубликовал фотографию вместе с Дорожко, на которой они нарядились в русские народные костюмы, подписав её: «Отчего так в России берёзы шумят?»

Это не понравилось одному из болельщиков «Спартака», который позволил себе критический комментарий: «Ты давай голы забивай. Берёзы ему шумят. Либо вали из команды. Как связался со своей бабой, так совсем играть перестал».

Дорожко в ответ написала фанату в комментариях: «Спокойствие, только спокойствие! Сезон только начался».

В матче 1-го тура чемпионата России с «Сочи» (1:0) 32-летний Адриано провёл на поле 79 минут и получил жёлтую карточку.