Радимов: не так просто для ЦСКА всё будет в этом году

Бывший футболист «Зенита», а ныне главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о перспективах московского ЦСКА в новом сезоне.

«Второй сезон для молодого игрока всегда выходит сложнее… не так просто для „армейцев“ всё будет в этом году...», — написал Радимов в своём «твиттере».

Минувший сезон ЦСКА завершил на 4-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В Лиге чемпионов команда не смогла преодолеть групповой турнир, а борьбу за Кубок России она прекратила на стадии 1/16 финала, уступив в серии пенальти «Тюмени».

Новый сезон в чемпионате России ЦСКА начал с гостевого поражения «Крыльям Советов» (0:2). Во втором туре Премьер-Лиги «армейцы» дома встретятся с «Оренбургом».