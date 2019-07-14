Жиго: когда был назначен тот угловой, подумал, что это последний шанс забить

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго прокомментировал свой победный гол на 90+3-й минуте в ворота «Сочи» (1:0) в матче 1-го тура РПЛ.
«Мы играли не лучшим образом. «Сочи» выглядел лучше, имел больше возможностей забить и, если честно, доставил нам множество неприятностей. Мы обязаны играть лучше в следующих матчах, особенно в домашних.
Если честно, когда был назначен тот угловой, я подумал, что это, видимо, последний шанс для нас забить гол. И когда мяч оказался в сетке, эмоции переполняли — это невероятные ощущения. Но мои чувства не так важны, как победа команды и радость для всех, кто поддерживает «Спартак».
Это было потрясающе. У нас фантастические фанаты. Я понимаю, что мы далеко не всегда радуем их своей игрой, но они всё равно вместе с нами в каждом матче. «Спартак» у них в сердце, и ради этих людей мы никогда не сдадимся!" — цитирует Жиго Sport24.
- 14 июля 2019
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