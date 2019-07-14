Каладзе обвинил Путина во лжи

Бывший футболист киевского «Динамо» и «Милана», а ныне мэр Тбилиси Каха Каладзе прокомментировал слова президента России Владимира Путина об историческом аспекте конфликта Грузии и Абхазии.
«Это не первый случай, когда этот человек делает такие заявления и предоставляет населению неверную информацию. Мы очень хорошо знаем и нашу историю, и хорошо знаем все исторические факты, которые происходили на протяжении веков. Ясно, что он проводит свою политику и называет те неверные факты, которые хочет, но мы должны объяснить нашим детям, нашему будущему поколению, что и как было в реальности, это важно. Разумеется, на это с нашей стороны должны последовать не только заявления, а заявления и действия», — цитирует Каладзе Грузия Online.
Ранее глава РФ заявил, что Грузия оккупировала Абхазию в 1918 году при помощи германских войск.
- 14 июля 2019
-
19:13
-
19:05
-
18:52
-
18:52
-
18:44
-
18:33
-
18:25
-
18:21
-
18:06
-
18:05
-
17:58
-
17:53
-
17:37
-
17:33
-
17:14
-
17:13
-
17:00
-
16:59
-
16:56
-
16:29
-
16:26
-
16:04
-
16:02
-
16:00
-
15:32
-
15:13
-
15:09
-
15:06
-
14:58
-
14:55
-
14:48
-
14:48
-
14:30
-
14:24
-
14:21