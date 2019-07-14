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Каладзе обвинил Путина во лжи

Каладзе обвинил Путина во лжи
Футбол 0

Бывший футболист киевского «Динамо» и «Милана», а ныне мэр Тбилиси Каха Каладзе прокомментировал слова президента России Владимира Путина об историческом аспекте конфликта Грузии и Абхазии.

«Это не первый случай, когда этот человек делает такие заявления и предоставляет населению неверную информацию. Мы очень хорошо знаем и нашу историю, и хорошо знаем все исторические факты, которые происходили на протяжении веков. Ясно, что он проводит свою политику и называет те неверные факты, которые хочет, но мы должны объяснить нашим детям, нашему будущему поколению, что и как было в реальности, это важно. Разумеется, на это с нашей стороны должны последовать не только заявления, а заявления и действия», — цитирует Каладзе Грузия Online.

Ранее глава РФ заявил, что Грузия оккупировала Абхазию в 1918 году при помощи германских войск.

Каха Каладзе избран новым мэром Тбилиси
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