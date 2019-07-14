Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Тамбов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ахмат» — «Краснодар»: видеотрансляция матча 1-го тура РПЛ начнётся в 21:30

«Ахмат» — «Краснодар»: видеотрансляция матча 1-го тура РПЛ начнётся в 21:30
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 14 июля, в Грозном на стадионе «Ахмат Арена» состоится матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 между «Ахматом» и «Краснодаром». Начало — в 21:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Ахмат» — «Краснодар» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. В роли его ассистентов выступят москвичи Дмитрий Сафьян и Антон Кобзев. Резервный рефери — Игорь Панин (Дмитров).

С полным расписанием предстоящего розыгрыша Российской Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате». Следить за положением команд в турнирной таблице первенства можно, перейдя по ссылке.

«Ахмат» — «Краснодар»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч 1-го тура РПЛ
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент