«Ахмат» — «Краснодар»: видеотрансляция матча 1-го тура РПЛ начнётся в 21:30

Сегодня, 14 июля, в Грозном на стадионе «Ахмат Арена» состоится матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 между «Ахматом» и «Краснодаром». Начало — в 21:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Ахмат» — «Краснодар» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. В роли его ассистентов выступят москвичи Дмитрий Сафьян и Антон Кобзев. Резервный рефери — Игорь Панин (Дмитров).
С полным расписанием предстоящего розыгрыша Российской Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате». Следить за положением команд в турнирной таблице первенства можно, перейдя по ссылке.
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