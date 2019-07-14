Соболев — о победе над ЦСКА: сделали праздник себе и всем болельщикам

Форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев прокомментировал победу над ЦСКА (2:0) в стартовом матче сезона в Российской Премьер-Лиги. 22-летний нападающий забил оба мяча в ворота «армейцев».
«Не ощущаю себя лучшим игроком встречи, лучшая у нас вся команда. В первом домашнем матче мы сделали праздник себе и всем болельщикам. Хорошо, что начали так сезон, в следующей игре будем ещё прибавлять», — приводит слова Соболева «Матч ТВ»
Во втором туре Премьер-Лиги «Крылья Советов» дома будут принимать «Арсенал». Встреча состоится в субботу, 20 июля. Стартовый свисток главного арбитра матча прозвучит в 16:30 мск.
В минувшем сезоне «Крылья Советов» заняли 13-е место в РПЛ. В переходных матчах за место в Премьер-Лиге команда из Самары оказалась сильнее «Нижнего Новгорода» (3:1, 0:1).
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