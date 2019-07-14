Общая сумма отступных за стартовый состав «Барселоны» превысила € 5 млрд

Общая сумма отступных за 11 игроков стартового состава «Барселоны» превысила € 5 млрд, утверждает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Новичок «Барселоны» французский нападающий Антуан Гризманн подписал с каталонским клубом пятилетний контракт с отступными в € 800 млн.

Таким образом, общая сумма отступных за 11 игроков основы «Барселоны» составляет € 5,38 млрд: Марк-Андре тер Штеген — € 180 млн, Серхи Роберто — € 500 млн, Жерар Пике — € 500 млн, Самуэль Юмтити — € 500 млн, Жорди Альба — € 500 млн, Серхио Бускетс — € 500 млн, Френки де Йонг — € 400 млн, Артур — € 400 млн, Филиппе Коутиньо — € 400 млн, Лионель Месси — € 700 млн и Антуан Гризманн — € 800 млн.

В минувшем сезоне «Барселона» стала чемпионом Испании, проиграла в финале Кубка Испании и вылетела в полуфинале Лиги чемпионов.