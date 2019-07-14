Гол Комличенко принёс «Млада Болеславу» победу в матче чемпионата Чехии
В матче 1-го тура чемпионата Чехии «Млада Болеслав» обыграл «Карвину» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Млада Болеславе на стадионе «Адидас-Арена». Обслуживал матч арбитр Збынек Проске, которому помогали Радек Котик и Петр Цалетка.
Победу «Млада Болеславу» принёс российский нападающий Николай Комличенко, который реализовал пенальти на 82-й минуте.
Во 2-м туре «Младе Болеслав» предстоит гостевая встреча с «Богемиансом 1905», которая состоится 21 июля. «Карвина» на своём поле сыграет с остравским «Баником». Матч пройдёт 22 июля.
В минувшем сезоне «Млада Болеслав» финишировал на шестом месте в чемпионате Чехии, а затем выиграл плей-офф за путёвку в Лигу Европы. Комличенко стал лучшим бомбардиром чешского чемпионата, забив 28 голов.
Черчесов: Комличенко — one-touch player, как Индзаги
- 14 июля 2019
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